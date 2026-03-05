Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Китай резко увеличил военные расходы

    Китай резко увеличил военные расходы

    Правительство Китайской Народной Республики планирует в 2026 году увеличить оборонные расходы на 7%, доведя их до 1,909 трлн юаней (примерно 277 млрд долларов США - прим.).

    Как сообщает агентство Report, об этом говорится в проекте, опубликованном в первый день четвертой сессии 14-го Всекитайского собрания народных представителей.

    "Расходы на национальную оборону увеличатся на 7% и составят 1,909 трлн юаней", - говорится в документе.

    Отметим, что в 2025 году военные расходы Китая выросли на 7,2% и составили 245,5 млрд долларов.

    Кроме того, в соответствии с указаниями председателя КНР Си Цзиньпина правительство в 2026 году продолжит укрепление и модернизацию вооруженных сил страны. В частности, будет должным образом подготовлен 15-й пятилетний план развития Вооруженных сил, реализованы ключевые национальные проекты в сфере обороны, а также запущена программа по продвижению модернизации военной доктрины.

    Помимо этого, в 2026 году ожидается увеличение расходов на общественную безопасность на 5,9% по сравнению с 2025 годом - до 258,27 млрд юаней (37,42 млрд долларов).

