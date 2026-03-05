Марко Тонегутти: Европе нужны дополнительные объемы газа из Азербайджана

Азербайджан посредством поставок газа через Южный газовый коридор (ЮГК) может сыграть важную роль в укреплении энергетической безопасности Европы, так как ЕС нуждается в дополнительных объемах трубопроводного газа.

Об этом Report заявил управляющий директор и старший партнер Boston Consulting Group (BCG) Марко Тонегутти.

По его словам, спрос на газ в Европе сегодня составляет примерно 340 млрд кубометров в год и даже при самых оптимистичных сценариях электрификации останется выше 300 млрд кубометров к 2030 году.

"Проблема в том, что этот спрос не обеспечен надежной структурой поставок. Около 90% потребляемого газа импортируется, а почти 45% приходится на сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый в основном из США и Катара. США - надежный источник, но подвержен влиянию азиатского спроса и ценовой волатильности. Катар активно наращивает мощности, однако его СПГ в значительной степени ориентирован на азиатские рынки", - отметил Тонегутти.

Он подчеркнул, что в этих условиях Европе необходимы дополнительные объемы трубопроводного газа. Сегодня основными источниками трубопроводного газа остаются Норвегия, а также Северная Африка, однако потенциал увеличения поставок ограничен. Поставки из России, согласно планам ЕС, будут постепенно сведены к нулю к 2027 году.

"В этом контексте Азербайджан и Южный газовый коридор могут сыграть важную роль в укреплении энергетической безопасности и поддержании конкурентоспособности Европы - как с точки зрения промышленности, так и с точки зрения доступности цен для домохозяйств. В ряде стран, например в Италии, тарифы на электроэнергию формируются на основе цены газа. Соответственно, рост цен на газ автоматически приводит к росту тарифов на электроэнергию", - сказал Тонегутти.

По его словам, крайне важно увеличить объемы поставок из региона - как за счет дополнительной добычи в Азербайджане, так и потенциально за счет транзита газа из Туркменистана и Казахстана через Азербайджан далее в Турцию и Европу.

Тонегутти также отметил сотрудничество Азербайджана с ведущими международными энергетическими компаниями, такими как BP, TotalEnergies и Exxon, с компаниями из Ближнего Востока - ADNOC, Masdar и ACWA Power.

"Благоприятная деловая среда Азербайджана и способность страны учитывать интересы разных партнеров стали важным конкурентным преимуществом. Мы много говорили о балансе спроса и предложения - это действительно важно. Однако следует подчеркнуть и другие, нефизические факторы. С инженерной точки зрения увеличение добычи и развитие инфраструктуры транспортировки газа полностью реализуемы - технических ограничений здесь нет", - подчеркнул он.

Он добавил, что для привлечения инвестиций, как частных, так и в формате государственно-частного партнерства, необходимы ключевые условия: "Во-первых, коммерческая целесообразность, включая долгосрочные контракты на поставку газа, которые позволят расширять мощности и обеспечат инвесторам понятные сигналы спроса по всей цепочке создания стоимости - от добычи до распределения. Во-вторых, устойчивая финансовая модель. Проекты должны быть не только промышленно, но и финансово привлекательными. Международные нефтегазовые компании, национальные компании и инфраструктурные фонды должны быть уверены в стабильности финансовой среды и возврате своих инвестиций".

"И, наконец, все это требует серьезной политической координации, как на региональном уровне, так и во взаимодействии с Европейским союзом и соседними странами, включая Казахстан, Туркменистан, Грузию, Турцию и т.д.", - сказал Тонегутти.

Отметим, что в 2025 году поставки газа из Азербайджана в Европу составили около 13 млрд кубометров. Доля Азербайджана в поставках газа в ЕС составляет 4%.