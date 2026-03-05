Цена на нефть превысила 84 доллара
Энергетика
- 05 марта, 2026
- 08:54
На лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на сырую нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года сегодня утром выросла на 3,5%.
Как сообщает Report, по состоянию на 08:02 по бакинскому времени цена нефти марки Brent увеличилась на 2,87% и достигла 83,74 доллара за баррель.
По состоянию на 08:17 по бакинскому времени рост фьючерсов на нефть марки Brent ускорился, и они торговались по 84,25 доллара за баррель (рост на 3,5%).
Тем временем фьючерсы на сырую нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожали на 4,14%, достигнув 77,65 доллара за баррель.
