Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Цена на нефть превысила 84 доллара

    Энергетика
    • 05 марта, 2026
    • 08:54
    Цена на нефть превысила 84 доллара

    На лондонской бирже ICE стоимость фьючерсов на сырую нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года сегодня утром выросла на 3,5%.

    Как сообщает Report, по состоянию на 08:02 по бакинскому времени цена нефти марки Brent увеличилась на 2,87% и достигла 83,74 доллара за баррель.

    По состоянию на 08:17 по бакинскому времени рост фьючерсов на нефть марки Brent ускорился, и они торговались по 84,25 доллара за баррель (рост на 3,5%).

    Тем временем фьючерсы на сырую нефть марки WTI с поставкой в апреле подорожали на 4,14%, достигнув 77,65 доллара за баррель.

    нефть Brent рост цен
    Neftin qiyməti 84 dolları ötüb
    Ты - Король

    Последние новости

    09:23

    В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током

    Происшествия
    09:23

    Цены на нефть подскочили более чем на 3%

    Энергетика
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    Финансы
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2026)

    Финансы
    09:00

    Марко Тонегутти: Европе нужны дополнительные объемы газа из Азербайджана

    Энергетика
    08:54

    Цена на нефть превысила 84 доллара

    Энергетика
    08:47

    Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

    Другие страны
    08:34

    Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства

    Другие страны
    08:22

    Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

    Инфраструктура
    Лента новостей