В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Как сообщает Report, в первый день соревнований пройдут квалификационные выступления.

Мужчины определят сильнейших в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и кольцах. Женщины выступят в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан на турнире представляют Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Дениз Алиева, Назенин Теймурова и Хадиджа Аббасзаде.

В соревнованиях принимают участие гимнасты из 35 стран.