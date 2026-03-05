Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике

    • 05 марта, 2026
    • 12:23
    В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике

    В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

    Как сообщает Report, в первый день соревнований пройдут квалификационные выступления.

    Мужчины определят сильнейших в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и кольцах. Женщины выступят в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

    Азербайджан на турнире представляют Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Дениз Алиева, Назенин Теймурова и Хадиджа Аббасзаде.

    В соревнованиях принимают участие гимнасты из 35 стран.

    Лента новостей