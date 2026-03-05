В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Индивидуальные
- 05 марта, 2026
- 12:23
В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Как сообщает Report, в первый день соревнований пройдут квалификационные выступления.
Мужчины определят сильнейших в вольных упражнениях, на параллельных брусьях и кольцах. Женщины выступят в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Азербайджан на турнире представляют Расул Ахмедзаде, Айдын Ализаде, Никита Симонов, Дениз Алиева, Назенин Теймурова и Хадиджа Аббасзаде.
В соревнованиях принимают участие гимнасты из 35 стран.
Последние новости
12:23
Фото
В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастикеИндивидуальные
12:22
В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДСФинансы
12:16
Фото
Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депоИнфраструктура
12:15
Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-средуФинансы
12:14
Иран нанес удар беспилотником по аэропорту НахчыванаПроисшествия
12:03
Джаббаров: Азербайджан создаст конкурентную налоговую среду для стартаповФинансы
11:57
Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний ВостокДругие страны
11:55
Микаил Джаббаров: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономикиФинансы
11:46