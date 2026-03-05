İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Fərdi
    • 05 mart, 2026
    • 12:00
    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Bakı keçirilən idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, yarışın ilk günündə təsnifat mərhələsi baş tutacaq.

    Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan yarışın startından əvvəl Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

    Dünya Kubokunda kişilər sərbəst hərəkətlər, paralel qollar və halqalarla bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Qadınlar isə dayaqlı tullanma, müxtəlif hündürlüklü qollar növlərində mübarizə aparacaqlar.

    Turnirdə Azərbaycanı Rəsul Əhmədzadə, Aydın Əlizadə, Nikita Simonov, Dəniz Əliyeva, Nazənin Teymurova və Xədicə Abbaszadə təmsil edəcəklər.

    Dünya Kubokuna 35 ölkənin təmsilçiləri qatılıb.

