Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депо

Строительство депо в турецком Карсе в рамках железнодорожного проекта Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, который соединит Турцию с Нахчываном, планируется завершить в течение двух месяцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Генеральное консульство Азербайджана в Карсе, работы по строительству депо продолжаются, в настоящее время ведется бетонирование основания.

Проект железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу железная дорога предусматривает строительство пяти тоннелей общей протяженностью 11,5 км.

Кроме того, вдоль маршрута планируется построить пять станций - в населенных пунктах Дигор, Тузлуджа, Ыгдыр, Аралык и Дилуджу.

Согласно проекту, скорость движения поездов по новой линии составит до 160 км/ч.

Ожидается, что реализация проекта будет завершена 24 сентября 2029 года.