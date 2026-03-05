Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депо

    Строительство депо в турецком Карсе в рамках железнодорожного проекта Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, который соединит Турцию с Нахчываном, планируется завершить в течение двух месяцев.

    Как сообщает Report со ссылкой на Генеральное консульство Азербайджана в Карсе, работы по строительству депо продолжаются, в настоящее время ведется бетонирование основания.

    Проект железной дороги Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу железная дорога предусматривает строительство пяти тоннелей общей протяженностью 11,5 км.

    Кроме того, вдоль маршрута планируется построить пять станций - в населенных пунктах Дигор, Тузлуджа, Ыгдыр, Аралык и Дилуджу.

    Согласно проекту, скорость движения поездов по новой линии составит до 160 км/ч.

    Ожидается, что реализация проекта будет завершена 24 сентября 2029 года.

    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir
