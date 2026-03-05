İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir

    İnfrastruktur
    • 05 mart, 2026
    • 11:34
    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir

    Naxçıvana bağlanacaq Qars-İğdır-Aralık-Dilucu dəmiryol layihəsi çərçivəsində Qars şəhərində yerləşən deponun tikintisinin iki ay ərzində başa çatacağı planlaşdırılıb.

    Bu barədə "Report"un Türkiyə bürosuna Azərbaycanın Qarsdakı Baş Konsulluğundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, hazırda depoda yerdə betonlama işləri aparılır.

    Layihə boyu ümumi uzunluğu 11,5 km-dən ibarət olan 5 ədəd tunel olacaq.

    Ümumilikdə yol boyu 5 stansiyanın (Diqor, Tuzluca, İğdır, Aralık, Dilucu) inşası nəzərdə tutulur.

    Qeyd edilib ki, qatarların sürəti saatda 160 km olacaqdır.

    Layihənin 2029-cu il sentyabrın 24-də bitməsi nəzərdə tutulur.

    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir
    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir
    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir
    Qarsda Naxçıvana bağlanacaq dəmiryol layihəsi üzrə depo tikilir
    Qars-İğdır-Aralık-Dilucu dəmiryol layihəsi Naxçıvan

    Son xəbərlər

    12:00

    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Fərdi
    11:57

    Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    11:56

    Azərbaycanın vergi sistemində yeni idarəetmə modeli tətbiq olunacaq

    Maliyyə
    11:56

    4SİM: 3 pilot təşkilata dəstək göstərilib

    İKT
    11:53

    ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    11:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev "BlackRock"la birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    İKT
    11:47

    Rusiya Xarkov və Dnepropetrovska zərbələr endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:45
    Foto

    AMB sədri BFB-yə bazarın institusional əsaslarının gücləndirilməsini tövsiyyə edib

    Maliyyə
    11:41

    Nazir: "Azərbaycandakı vergi və gömrük güzəştləri investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır"

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti