Микаил Джаббаров: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономики

Ненефтегазовый сектор стал основным драйвером роста в рамках стратегии экономической диверсификации в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме в Баку, посвященном вопросам налоговой системы.

По его словам, в 2021–2025 годах среднегодовой темп роста реального ВВП в ненефтегазовом секторе составил 5,9%, что позволило ему стать одним из ключевых источников экономического развития.

Министр отметил важную роль частного сектора в процессе диверсификации и подчеркнул, что государственная поддержка в этом направлении продолжается. В последние годы основными мерами поддержки стали налоговые и таможенные льготы, что способствовало увеличению доли частного сектора в налоговых поступлениях. В частности, в прошлом году на частный сектор пришлось 76% доходов в ненефтегазовой сфере.

По словам Джаббарова, в 2025 году инвестиции в основной капитал частного ненефтегазового сектора выросли на 11,1%, а инвестиции из иностранных источников - на 24%. При этом вложения в ненефтегазовую промышленность увеличились на 26%.

В 2021–2025 годах среднегодовой рост добавленной стоимости в ненефтегазовой промышленности составил 8%. В результате доля ненефтегазового сектора в структуре ВВП выросла с 58,3% в 2018 году до 71,5% в 2025 году.