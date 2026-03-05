В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДС

Начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли анонсировал полную автоматизацию процесса возврата НДС в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом он заявил на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных" в Баку.

"Мы приступаем к реализации нового проекта социального партнерства совместно с ОАО Kapital Bank və PAŞA Bank. Целью данной инициативы является максимальное упрощение механизма возврата НДС для граждан, а также обеспечение более оперативного получения возвращаемых средств. При осуществлении платежей посредством карт указанных двух банков через контрольно-кассовые аппараты нового поколения данные чека будут автоматически отражаться в электронном кабинете, и процесс формирования заявки на возврат станет полностью автоматическим. Данный шаг не только повысит прозрачность, но и существенно облегчит процедуру для граждан", - отметил он.