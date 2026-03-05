Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДС

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 12:22
    В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДС

    Начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли анонсировал полную автоматизацию процесса возврата НДС в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом он заявил на форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных" в Баку.

    "Мы приступаем к реализации нового проекта социального партнерства совместно с ОАО Kapital Bank və PAŞA Bank. Целью данной инициативы является максимальное упрощение механизма возврата НДС для граждан, а также обеспечение более оперативного получения возвращаемых средств. При осуществлении платежей посредством карт указанных двух банков через контрольно-кассовые аппараты нового поколения данные чека будут автоматически отражаться в электронном кабинете, и процесс формирования заявки на возврат станет полностью автоматическим. Данный шаг не только повысит прозрачность, но и существенно облегчит процедуру для граждан", - отметил он.

    механизм возврата НДС Орхан Назарли автоматизация процесса возврата НДС
    Azərbaycanda "ƏDV geri al" mexanizmi tam avtomatlaşdırılır
    Ты - Король

    Последние новости

    12:23
    Фото

    В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике

    Индивидуальные
    12:22

    В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДС

    Финансы
    12:16
    Фото

    Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депо

    Инфраструктура
    12:15

    Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду

    Финансы
    12:14

    Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана

    Происшествия
    12:03

    Джаббаров: Азербайджан создаст конкурентную налоговую среду для стартапов

    Финансы
    11:57

    Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний Восток

    Другие страны
    11:55

    Микаил Джаббаров: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономики

    Финансы
    11:46

    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей