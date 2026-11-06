Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Омбудсмен: Вопросы серьезного ущерба экологической системе Карабаха ожидают решения

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 11:40
    Омбудсмен: Вопросы серьезного ущерба экологической системе Карабаха ожидают решения

    Важные гуманитарные вопросы, такие как устранение последствий серьезного ущерба, нанесенного в период оккупации экологической системе, природным богатствам, флоре и фауне Карабаха, ожидают своего решения.

    Как сообщает "Report", об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Сабины Алиевой в связи с шестой годовщиной 8 Ноября – Дня Победы.

    В заявлении указано, что 8 Ноября – День Победы занимает особое место в исторической памяти азербайджанского народа как воплощение национального единства, солидарности и преданности Родине.

    По словам Алиевой, этот день является источником гордости для будущих поколений, демонстрируя приверженность азербайджанского народа своей государственности, ценностям и территориальной целостности, и имеет огромное историческое и моральное значение.

    Алиева также подчеркнула, что парафирование в августе 2025 года в Вашингтоне при посредничестве президента США "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", создало новые возможности для продвижения мирной повестки в регионе, формирования добрососедских отношений и мирного сосуществования народов.

    "Несмотря на достигнутые положительные результаты, такие важные гуманитарные вопросы, как выяснение судьбы лиц, пропавших без вести в период войны, продолжение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также очистка освобожденнных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, устранение последствий тяжелого ущерба, нанесенного в период оккупации экологической системе региона, его природным богатствам, флоре и фауне, ожидают своего решения", - говорится в заявлении.

    В заключение омбудсмен призвала международные организации, государства и национальные правозащитные институты продолжать усилия в направлении устранения гуманитарных последствий войны, оказания поддержки в решении вопросов, связанных с пропавшими без вести лицами, борьбы с минной угрозой и содействия устойчивому миру.

    Сабина Алиева 8 Ноября - День Победы 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) Омбудсмен Азербайджана
    Ombudsman: Qarabağın ekoloji sisteminə vurulmuş ağır ziyanla bağlı məsələlər öz həllini gözləyir
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    08:40
    Китайская ракета Ceres-2 вывела на орбиту четыре спутника
    Другие страны
    08:19
    Тренер сборной Португалии прокомментировал уход Роналду
    Футбол
    07:49
    Дональд Трамп допустил кадровые перестановки в своей администрации
    Другие страны
    07:17
    Экс-президента Парагвая Сантьяго Пенью поместили под домашний арест
    Другие страны
    06:57
    Маск анонсировал увеличение пропускной способности Starlink в 100 раз
    Другие страны
    06:21
    Япония выделит $63 млн на усиление кибербезопасности
    Другие страны
    05:46
    Президент США сообщил о продолжении переговоров по Украине
    Другие страны
    05:08
    Азербайджан, США и Армения создали трехсторонние рабочие группы по проекту TRIPP
    Внешняя политика
    04:55
    Иран заявил об уничтожении американского беспилотника MQ-9 над островом Кешм
    В регионе
    Лента новостей