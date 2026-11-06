Омбудсмен: Вопросы серьезного ущерба экологической системе Карабаха ожидают решения

Важные гуманитарные вопросы, такие как устранение последствий серьезного ущерба, нанесенного в период оккупации экологической системе, природным богатствам, флоре и фауне Карабаха, ожидают своего решения.

Как сообщает "Report", об этом говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) Сабины Алиевой в связи с шестой годовщиной 8 Ноября – Дня Победы.

В заявлении указано, что 8 Ноября – День Победы занимает особое место в исторической памяти азербайджанского народа как воплощение национального единства, солидарности и преданности Родине.

По словам Алиевой, этот день является источником гордости для будущих поколений, демонстрируя приверженность азербайджанского народа своей государственности, ценностям и территориальной целостности, и имеет огромное историческое и моральное значение.

Алиева также подчеркнула, что парафирование в августе 2025 года в Вашингтоне при посредничестве президента США "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", создало новые возможности для продвижения мирной повестки в регионе, формирования добрососедских отношений и мирного сосуществования народов.

"Несмотря на достигнутые положительные результаты, такие важные гуманитарные вопросы, как выяснение судьбы лиц, пропавших без вести в период войны, продолжение безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, а также очистка освобожденнных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, устранение последствий тяжелого ущерба, нанесенного в период оккупации экологической системе региона, его природным богатствам, флоре и фауне, ожидают своего решения", - говорится в заявлении.

В заключение омбудсмен призвала международные организации, государства и национальные правозащитные институты продолжать усилия в направлении устранения гуманитарных последствий войны, оказания поддержки в решении вопросов, связанных с пропавшими без вести лицами, борьбы с минной угрозой и содействия устойчивому миру.