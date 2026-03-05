İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycanda "ƏDV geri al" mexanizmi tam avtomatlaşdırılır

    Maliyyə
    • 05 mart, 2026
    • 11:37
    Azərbaycanda ƏDV geri al mexanizmi tam avtomatlaşdırılır

    Yaxın günlərdə Azərbaycanda "ƏDV geri al" mexanizmi tam avtomatlaşdırılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəisi Orxan Nəzərli Bakıda keçirilən "Vergi sistemində gələcəyə baxış: yeni idarəetmə modeli və data əsaslı qərarlar" adlı forumda bildirib.

    "Kapital Bank" və "PAŞA Bank" ASC-lərlə birlikdə yeni sosial tərəfdaşlıq layihəsinin icrasına başlayırıq. Bu layihənin məqsədi "ƏDV geri al" mexanizmini vətəndaşlar üçün daha da sadələşdirmək və geri qaytarılan vəsaitlərin daha operativ şəkildə əldə olunmasını təmin etməkdir. Adı çəkilən iki bankın kartları lə edilən ödəniş zamanı yeni nəsil nəzarət-kassa aparatlarının çek məlumatları elektron kabinetdə avtomatik əks olunacaq və geri qaytarma üçün müraciətin formalaşdırılması prosesi tam avtomatlaşacaq. Bu addım həm şəffaflığı artıracaq, həm də vətəndaşlar üçün prosesi xeyli asanlaşdıracaq", - deyə o qeyd edib.

