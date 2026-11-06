Начальник ГНС: Изменения в налоговом законодательстве предлагаются по 67 направлениям

Изменения в налоговое законодательство направлены на снижение административной и финансовой нагрузки на бизнес, улучшение предпринимательской среды и адаптацию налоговой системы к современным экономическим вызовам.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

По его словам, представленные сегодня изменения предусматривают совершенствование Налогового кодекса и системы налогообложения в соответствии с современными требованиями как логическое продолжение проводимых в стране реформ. Главная цель - упрощение процесса налогообложения, улучшение условий предпринимательства, снижение административной и финансовой нагрузки на налогоплательщиков при параллельном сохранении фискальной стабильности.

Пакет изменений адаптирован к бюджетно-фискальным рамкам с учетом реформ, реализуемых с 2017 года. Документ разработан на основе приоритетов социально-экономического развития страны, целей по стратегическим направлениям, в том числе задач стимулирования промышленного и туристического секторов.

Начальник службы особо отметил, что определенная часть изменений подготовлена по итогам обсуждений, проведенных с субъектами предпринимательства, и с учетом представленных ими предложений.

Назарли отметил, что проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются в ходе своей деятельности, и выдвинутые ими предложения были всесторонне проанализированы:

"Итоги обсуждений нашли отражение в формировании бюджетно-налоговой политики текущего года. В целом из 67 направлений, по которым предлагаются изменения в настоящем законопроекте, 21 подготовлено на основе предложений, представленных предпринимателями и признанных целесообразными Государственной налоговой службой. Такой подход направлен на обеспечение активного участия бизнес-общественности в разработке налоговой политики, учет реальных потребностей предпринимателей и превращение государственно-делового диалога в практические результаты".