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    Начальник ГНС: Изменения в налоговом законодательстве предлагаются по 67 направлениям

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:50
    Начальник ГНС: Изменения в налоговом законодательстве предлагаются по 67 направлениям

    Изменения в налоговое законодательство направлены на снижение административной и финансовой нагрузки на бизнес, улучшение предпринимательской среды и адаптацию налоговой системы к современным экономическим вызовам.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

    По его словам, представленные сегодня изменения предусматривают совершенствование Налогового кодекса и системы налогообложения в соответствии с современными требованиями как логическое продолжение проводимых в стране реформ. Главная цель - упрощение процесса налогообложения, улучшение условий предпринимательства, снижение административной и финансовой нагрузки на налогоплательщиков при параллельном сохранении фискальной стабильности.

    Пакет изменений адаптирован к бюджетно-фискальным рамкам с учетом реформ, реализуемых с 2017 года. Документ разработан на основе приоритетов социально-экономического развития страны, целей по стратегическим направлениям, в том числе задач стимулирования промышленного и туристического секторов.

    Начальник службы особо отметил, что определенная часть изменений подготовлена по итогам обсуждений, проведенных с субъектами предпринимательства, и с учетом представленных ими предложений.

    Назарли отметил, что проблемы, с которыми предприниматели сталкиваются в ходе своей деятельности, и выдвинутые ими предложения были всесторонне проанализированы:

    "Итоги обсуждений нашли отражение в формировании бюджетно-налоговой политики текущего года. В целом из 67 направлений, по которым предлагаются изменения в настоящем законопроекте, 21 подготовлено на основе предложений, представленных предпринимателями и признанных целесообразными Государственной налоговой службой. Такой подход направлен на обеспечение активного участия бизнес-общественности в разработке налоговой политики, учет реальных потребностей предпринимателей и превращение государственно-делового диалога в практические результаты".

    Орхан Назарли Государственная налоговая служба Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Налоговый кодекс Азербайджана
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