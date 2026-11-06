В Азербайджане изменяется порядок применения рыночной цены при продаже лекарств

В Азербайджане предлагается изменить правила применения рыночной цены при продаже лекарственных средств ниже верхнего предела, установленного Тарифным советом.

Как передает Report, это отражено в проекте закона о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в пакет бюджета на 2027 год.

Отмечается, что согласно редакции закона "О лекарственных средствах", действовавшей до 15 августа 2023 года, продажа зарегистрированных лекарств без регулирования или выше установленных цен была запрещена. Изменениями, вступившими в силу с 15 августа 2023 года, было закреплено определение верхнего предела цен на лекарства. Решением Тарифного совета от 15 сентября 2023 года утвержденные оптовые и розничные цены также определены в качестве верхнего предела, что создало возможность продажи лекарств по ценам ниже этих значений.

В настоящее время согласно статье 14.10 Налогового кодекса при применении рыночной цены для целей налогообложения при поставке и приобретении товаров, цены на которые регулируются Тарифным советом, за основу берутся цены, установленные советом. Предлагается, чтобы при продаже лекарств ниже верхнего предела, установленного советом, при расчете рыночной цены учитывались положения статьи 14.3.3 Налогового кодекса. Для этого признано необходимым усовершенствовать статью 14.10 Кодекса.