Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В праздничные дни в городах Азербайджана пройдут марши военнослужащих и выступления военных оркестров

    Армия
    • 06 ноября, 2026
    • 11:52
    В праздничные дни в городах Азербайджана пройдут марши военнослужащих и выступления военных оркестров

    В связи с Днем Победы 8 ноября в Баку пройдут показательные выступления военных оркестров.

    Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

    Кроме того, 9 ноября на центральных улицах, проспектах и площадях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ханкенди и Нахчывана пройдут марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

    8 ноября с 16:00 до 18:00 военные оркестры выступят пройдут в следующих локациях Баку:

    • Парк Гейдара Алиева (перед Дворцом Гейдара Алиева);

    • Парк Филармонии;

    • Площадь Фонтанов;

    • Парк Кероглу;

    • Приморский парк;

    • Парк Офицеров.

    9 ноября с 11:00 до 13:00 военнослужащие пройдут маршем по следующим маршрутам в Баку:

    • Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - кинотеатр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал;

    • Аллея Шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чемберекенд - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Ичеришехер - Азербайджанский государственный кукольный театр - кольцо Азнефть - памятник Бахрам Гуру;

    • Памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр "28 Mall";

    • Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк Офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

    • Парк Г. Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея Шехидов.

    В Сумгайыте, Гяндже, Ханкенди и Нахчыване марши пройдут по центральным улицам и проспектам.

    8 Ноября - День Победы
    Фото
    Bayram günlərində hərbi qulluqçuların yürüşləri və hərbi orkestrlərin nümunəvi çıxışları təşkil ediləcək
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    Military parades to take place in Azerbaijani cities during holiday celebrations
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