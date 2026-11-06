В праздничные дни в городах Азербайджана пройдут марши военнослужащих и выступления военных оркестров

В связи с Днем Победы 8 ноября в Баку пройдут показательные выступления военных оркестров.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны.

Кроме того, 9 ноября на центральных улицах, проспектах и площадях Баку, Сумгайыта, Гянджи, Ханкенди и Нахчывана пройдут марши военнослужащих в сопровождении военных оркестров.

8 ноября с 16:00 до 18:00 военные оркестры выступят пройдут в следующих локациях Баку:

Парк Гейдара Алиева (перед Дворцом Гейдара Алиева);

Парк Филармонии;

Площадь Фонтанов;

Парк Кероглу;

Приморский парк;

Парк Офицеров.

9 ноября с 11:00 до 13:00 военнослужащие пройдут маршем по следующим маршрутам в Баку:

Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - кинотеатр "Низами" - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг - Морской вокзал;

Аллея Шехидов - комплекс "Пламенные башни" - парк Чемберекенд - станция метро "Ичеришехер" - крепостные ворота Ичеришехер - Азербайджанский государственный кукольный театр - кольцо Азнефть - памятник Бахрам Гуру;

Памятник Нариманову - Центральный парк - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр - Зимний парк - Дворец Гейдара Алиева - Центральный банк Азербайджанской Республики - торговый центр "28 Mall";

Спортивно-развлекательный центр "Олимпик Стар" - улица Самеда Вургуна - Парк Офицеров - Бакинский государственный цирк - Дворец Гейдара Алиева - памятник Имадеддину Насими - проспект Нефтяников;

Парк Г. Мусабекова - улица Абдуррагим бека Хагвердиева - проспект Гусейна Джавида - парк Гусейна Джавида - Парламентский проспект - Аллея Шехидов.

В Сумгайыте, Гяндже, Ханкенди и Нахчыване марши пройдут по центральным улицам и проспектам.