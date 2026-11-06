Дорожная полиция призвала к осторожности на дорогах в праздники

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана в связи с предстоящими праздниками - Днём Победы (8 ноября) и Днём Государственного флага (9 ноября) - призвало участников дорожного движения к внимательности и ответственности.

Как сообщили Report в ведомстве, перед поездками водителям необходимо убедиться в технической исправности транспортных средств, особенно тормозной системы, осветительных приборов и шин.

Водителей призывают выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, избегать опасных маневров и соблюдать безопасную дистанцию.

"Водителям не следует пренебрегать использованием ремней безопасности, а также отвлекаться на мобильный телефон за рулём. Во время дальних поездок недопустимо садиться за руль в утомленном состоянии. Необходимо быть особенно осторожными на дорогах с интенсивным движением и проявлять внимательность к другим участникам дорожного движения", - говорится в обращении.

Пешеходов также призывают строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и быть более осторожными в ночное время и в условиях ограниченной видимости.