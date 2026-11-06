Дорожная полиция призвала к осторожности на дорогах в праздники
- 06 ноября, 2026
- 11:41
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Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана в связи с предстоящими праздниками - Днём Победы (8 ноября) и Днём Государственного флага (9 ноября) - призвало участников дорожного движения к внимательности и ответственности.
Как сообщили Report в ведомстве, перед поездками водителям необходимо убедиться в технической исправности транспортных средств, особенно тормозной системы, осветительных приборов и шин.
Водителей призывают выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, избегать опасных маневров и соблюдать безопасную дистанцию.
"Водителям не следует пренебрегать использованием ремней безопасности, а также отвлекаться на мобильный телефон за рулём. Во время дальних поездок недопустимо садиться за руль в утомленном состоянии. Необходимо быть особенно осторожными на дорогах с интенсивным движением и проявлять внимательность к другим участникам дорожного движения", - говорится в обращении.
Пешеходов также призывают строго соблюдать правила дорожного движения, переходить дорогу только в установленных местах и быть более осторожными в ночное время и в условиях ограниченной видимости.