Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов до мая 2027 года

Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом говорится в приказе министра энергетики от 30 октября 2026 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

Запрет вводится на шесть месяцев - с 22 ноября 2026 года до 22 мая 2027 года. Он касается вывоза в том числе в стране ЕАЭС.

Таким образом, запрещается вывозить автотранспортом бензин, дизтопливо отдельные виды нефтепродуктов.

Еще один запрет касается вывоза из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного. Его отсчет начнется с 1 января 2027 года и продолжится по 30 июня 2027 года. Документ введут в действие 16 ноября.