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    Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов до мая 2027 года

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 11:54
    Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов до мая 2027 года

    Казахстан еще на полгода продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом говорится в приказе министра энергетики от 30 октября 2026 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

    Запрет вводится на шесть месяцев - с 22 ноября 2026 года до 22 мая 2027 года. Он касается вывоза в том числе в стране ЕАЭС.

    Таким образом, запрещается вывозить автотранспортом бензин, дизтопливо отдельные виды нефтепродуктов.

    Еще один запрет касается вывоза из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного. Его отсчет начнется с 1 января 2027 года и продолжится по 30 июня 2027 года. Документ введут в действие 16 ноября.

    Нефть и нефтепродукты Казахстан
    Qazaxıstan benzin və neft məhsullarının ölkədən çıxarılmasına qadağanı uzadıb
    Kazakhstan extends ban on fuel exports by road for six months
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