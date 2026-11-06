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    Qazaxıstan benzin və neft məhsullarının ölkədən çıxarılmasına qadağanı uzadıb

    Energetika
    • 06 noyabr, 2026
    • 12:26
    Qazaxıstan benzin və neft məhsullarının ölkədən çıxarılmasına qadağanı uzadıb

    Qazaxıstan benzin və neft məhsullarının ölkədən çıxarılmasına qadağanı daha altı ay uzadıb.

    "Report" Qazaxıstan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə energetika nazirinin 30 oktyabr 2026-cı il tarixli "Qazaxıstan Respublikası ərazisindən neft məhsullarının çıxarılması ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında" əmrində bildirilib.

    Qadağa altı ay müddətinə – 2026-cı il noyabrın 22-dən 2027-ci il mayın 22-dək tətbiq ediləcək. Bu, o cümlədən Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ) ölkələrinə çıxarılmasına da aiddir.

    Beləliklə, benzinin, dizel yanacağının və bəzi növ neft məhsullarının avtomobil nəqliyyatı ilə ölkədən çıxarılması qadağan edilir.

    Daha bir qadağa Qazaxıstandan Aİİ-nin gömrük ərazisindən kənara yüngül distillatların, aviasiya kerosinlərinin və dizel yanacağının və s. çıxarılmasına aiddir. Sənəd noyabrın 16-da qüvvəyə minəcək.

    Benzin Avropa İttifaqı (Aİ) Qazaxıstan
    Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и нефтепродуктов до мая 2027 года
    Kazakhstan extends ban on fuel exports by road for six months
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