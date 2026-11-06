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    Таджикистан и Казахстан заключат соглашение о сотрудничестве в нефтегазовом секторе

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 11:44
    Таджикистан и Казахстан заключат соглашение о сотрудничестве в нефтегазовом секторе

    Таджикистан и Казахстан договорились заключить соглашение о сотрудничестве в нефтегазовом секторе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

    Подписание документа планируется между министерствами энергетики двух стран. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далера Джумъа с казахстанским коллегой Ерланом Аккенженовым в рамках официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Казахстан.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, а также вопросы укрепления отраслевых связей и расширения взаимовыгодного взаимодействия.

    Отмечалось, что подписание соглашения позволит создать новые правовые и организационные основы для расширения отраслевых связей и развития практического сотрудничества между двумя странами.

    Ерлан Аккенженов Нефтегазовая отрасль Казахстан Таджикистан
    MiniBoss
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