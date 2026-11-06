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    В Азербайджане предлагают вдвое снизить проценты, начисляемые за налоговые долги

    Финансы
    • 06 ноября, 2026
    • 11:51
    В Азербайджане предлагают вдвое снизить проценты, начисляемые за налоговые долги

    В Азербайджане предлагается вдвое снизить проценты, начисляемые за несвоевременное исполнение налоговых обязательств.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

    По его словам, одним из основных направлений предлагаемых изменений также является стимулирование экспортно ориентированной деятельности.

    "Предлагается ввести дополнительные налоговые льготы для налогоплательщиков, занимающихся экспортной деятельностью. Льготы охватят не только экспорт товаров, но и услуг. Эти изменения направлены на расширение возможностей выхода местных предпринимателей на зарубежные рынки и увеличение экспортного потенциала страны", - подчеркнул О. Назарли.

    Он отметил, что еще одним позитивным изменением станет предложение вдвое сократить размер процентов, начисляемых за каждый день просрочки исполнения налоговых обязательств. Кроме того, планируется внедрить дополнительные стимулирующие механизмы, чтобы побуждать налогоплательщиков быстрее уплачивать финансовые санкции.

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