Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду

Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в регионе, в Азербайджане сохраняется благоприятная и стабильная бизнес-среда для предпринимателей и инвесторов.

Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме в Баку, посвященном налоговой системе.

По его словам, стратегическое географическое положение Азербайджана, развитые транспортно-логистические возможности, инфраструктура, созданная в экономических зонах, налоговые и таможенные льготы, а также механизмы государственно-частного партнерства создают дополнительные возможности для инвесторов.

"Совместные инвестиционные фонды, созданные с различными странами, предоставляют инвесторам возможности участия в устойчивых проектах, а также партнерские возможности, привлекающие технологии, инвестиции и опыт", - сказал министр.

Джаббаров добавил, что на фоне позитивных тенденций, наблюдаемых в экономике страны, суверенный кредитный рейтинг Азербайджана также повысился:

"В частности, агентствами Fitch Ratings и Moody's кредитный рейтинг Азербайджана был повышен до инвестиционного уровня. Прогнозы по кредитному рейтингу страны на следующий период оценены соответственно как стабильный и положительный".