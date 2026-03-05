Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду
- 05 марта, 2026
- 12:15
Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в регионе, в Азербайджане сохраняется благоприятная и стабильная бизнес-среда для предпринимателей и инвесторов.
Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме в Баку, посвященном налоговой системе.
По его словам, стратегическое географическое положение Азербайджана, развитые транспортно-логистические возможности, инфраструктура, созданная в экономических зонах, налоговые и таможенные льготы, а также механизмы государственно-частного партнерства создают дополнительные возможности для инвесторов.
"Совместные инвестиционные фонды, созданные с различными странами, предоставляют инвесторам возможности участия в устойчивых проектах, а также партнерские возможности, привлекающие технологии, инвестиции и опыт", - сказал министр.
Джаббаров добавил, что на фоне позитивных тенденций, наблюдаемых в экономике страны, суверенный кредитный рейтинг Азербайджана также повысился:
"В частности, агентствами Fitch Ratings и Moody's кредитный рейтинг Азербайджана был повышен до инвестиционного уровня. Прогнозы по кредитному рейтингу страны на следующий период оценены соответственно как стабильный и положительный".