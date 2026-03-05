Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 12:15
    Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду

    Несмотря на сложную геополитическую и экономическую ситуацию в регионе, в Азербайджане сохраняется благоприятная и стабильная бизнес-среда для предпринимателей и инвесторов.

    Как передает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на форуме в Баку, посвященном налоговой системе.

    По его словам, стратегическое географическое положение Азербайджана, развитые транспортно-логистические возможности, инфраструктура, созданная в экономических зонах, налоговые и таможенные льготы, а также механизмы государственно-частного партнерства создают дополнительные возможности для инвесторов.

    "Совместные инвестиционные фонды, созданные с различными странами, предоставляют инвесторам возможности участия в устойчивых проектах, а также партнерские возможности, привлекающие технологии, инвестиции и опыт", - сказал министр.

    Джаббаров добавил, что на фоне позитивных тенденций, наблюдаемых в экономике страны, суверенный кредитный рейтинг Азербайджана также повысился:

    "В частности, агентствами Fitch Ratings и Moody's кредитный рейтинг Азербайджана был повышен до инвестиционного уровня. Прогнозы по кредитному рейтингу страны на следующий период оценены соответственно как стабильный и положительный".

    Микаил Джаббаров бизнес-среда инвесторы
    Nazir: "Azərbaycandakı vergi və gömrük güzəştləri investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır"
    Jabbarov: Azerbaijan maintains favorable business environment amid complex geopolitical situation
    Ты - Король

    Последние новости

    12:23
    Фото

    В Баку стартовал этап Кубка мира по спортивной гимнастике

    Индивидуальные
    12:22

    В Азербайджане полностью автоматизируют механизм возврата НДС

    Финансы
    12:16
    Фото

    Железная дорога в Нахчыван: в Карсе завершается строительство депо

    Инфраструктура
    12:15

    Джаббаров: На фоне сложной геополитической ситуации Азербайджан сохраняет благоприятную бизнес-среду

    Финансы
    12:14

    Иран нанес удар беспилотником по аэропорту Нахчывана

    Происшествия
    12:03

    Джаббаров: Азербайджан создаст конкурентную налоговую среду для стартапов

    Финансы
    11:57

    Альбанезе заявил об отправке австралийских военных сил на Ближний Восток

    Другие страны
    11:55

    Микаил Джаббаров: Ненефтегазовый сектор стал главным драйвером роста экономики

    Финансы
    11:46

    Германия вернула 250 своих граждан из стран Ближнего Востока

    Другие страны
    Лента новостей