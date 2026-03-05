Джаббаров: Азербайджан создаст конкурентную налоговую среду для стартапов

В Азербайджане планируется создание более благоприятных и конкурентных налоговых условий для сферы ИКТ и стартап-экосистемы.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на проходящем в Баку форуме "Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных".

Он добавил, что в целях формирования в стране конкурентоспособной и ориентированной на инновации деловой среды предусматривается реализация более гибкой налоговой политики в отношении ИКТ-сектора, стартапов, а также высококвалифицированных специалистов.

"Одним из ключевых приоритетов определено расширение налоговых стимулов, направленных на применение технологий ИИ в данной сфере. Осуществляемые меры нацелены на обеспечение перехода Азербайджана к экономической модели, базирующейся на высоких технологиях. В этом контексте в стране уже запущен центр суперкомпьютеров, реализуются значимые проекты в области цифровизации, а также продолжается работа по укреплению потенциала знаний и навыков человеческого капитала", - сказал Джаббаров.