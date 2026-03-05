Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января".

Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.

Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг".

Проспект Кара Караева - от станции метро "Кара Караев" в направлении станции метро "Короглу".

Сабунчи–Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".

Улица Микаила Алиева - от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Короглу" (до кольцевой развязки).

Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.

Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра.

Улица Микаила Мушфига - от кольца Бадамдар в направлении школы-лицея №20.

Улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева.

Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра.

Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова