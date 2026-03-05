Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

    Инфраструктура
    • 05 марта, 2026
    • 08:22
    Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

    Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января".

    Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Музaффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

    1-я Приозёрная дорога - в направлении проспекта Зии Буниятова.

    Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг".

    Проспект Кара Караева - от станции метро "Кара Караев" в направлении станции метро "Короглу".

    Сабунчи–Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу".

    Улица Микаила Алиева - от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Короглу" (до кольцевой развязки).

    Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога - в направлении центра.

    Улица Микаила Мушфига - от кольца Бадамдар в направлении школы-лицея №20.

    Улица Короглу Рагимова - от пересечения с улицей академика Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова.

    Проспект Хатаи - в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра.

    Улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова

    дороги пробки в Баку
    Bakıda 15 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur
    Ты - Король

    Последние новости

    08:47

    Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

    Другие страны
    08:34

    Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства

    Другие страны
    08:22

    Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

    Инфраструктура
    07:59

    Эквадор объявил о высылке дипломатической миссии Кубы

    Другие страны
    07:44

    Китай резко увеличил военные расходы

    Другие страны
    07:38

    Крис Райт: Конфликт с Ираном окажет временное влияние на энергетику

    Другие страны
    07:20

    Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца в год

    Другие страны
    07:02

    Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам

    Внутренняя политика
    07:00

    В Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия

    Другие
    Лента новостей