Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 08:34
    Власти Катара объявили эвакуацию жителей домов, которые находятся вблизи посольства США в Дохе.

    Как передает Report, об этом сообщило Gulf News со ссылкой на Министерство внутренних дел Катара.

    В ведомстве уточнили, что эвакуированным уже предоставлено альтернативное жилье. В МИД Катара подчеркнули, что меры направлены исключительно на защиту населения, и призвали граждан следовать указаниям властей.

    Напомним, что после начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля иранская сторона нанесла удары по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.

