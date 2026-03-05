Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 08:34
Власти Катара объявили эвакуацию жителей домов, которые находятся вблизи посольства США в Дохе.
Как передает Report, об этом сообщило Gulf News со ссылкой на Министерство внутренних дел Катара.
В ведомстве уточнили, что эвакуированным уже предоставлено альтернативное жилье. В МИД Катара подчеркнули, что меры направлены исключительно на защиту населения, и призвали граждан следовать указаниям властей.
Напомним, что после начала военной операции Израиля и США против Ирана 28 февраля иранская сторона нанесла удары по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре.
