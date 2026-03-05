Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Эквадор объявил о высылке дипломатической миссии Кубы

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 07:59
    Эквадор объявил о высылке дипломатической миссии Кубы

    Власти Эквадора объявили посла Кубы Басилио Гутьерреса и его дипломатический персонал персонами нон грата. Министерство иностранных дел страны дало им 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Эквадора.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Министерство иностранных дел Кубы, в свою очередь, назвало это решение "произвольным и неоправданным", а также "недружественным и беспрецедентным актом", подрывающим исторические связи между странами. В Гаване полагают, что высылка может быть связана "с давлением со стороны США" накануне намеченного на 7 и 8 марта саммита в Майами с участием представителей 12 латиноамериканских государств.

    По информации источников Reuters, эквадорские полицейские и военнослужащие патрулируют территорию возле кубинского посольства в Кито. Эквадор не уточнил, означает ли шаг с высылкой посла разрыв дипломатических отношений с Кубой. Официальных причин решения также озвучено не было, власти сославшись лишь на девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.

    Куба Эквадор высылка послов
    Ekvador Kubanın səfirini və diplomatlarını ölkədən qovur
    Ты - Король

    Последние новости

    08:47

    Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

    Другие страны
    08:34

    Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства

    Другие страны
    08:22

    Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

    Инфраструктура
    07:59

    Эквадор объявил о высылке дипломатической миссии Кубы

    Другие страны
    07:44

    Китай резко увеличил военные расходы

    Другие страны
    07:38

    Крис Райт: Конфликт с Ираном окажет временное влияние на энергетику

    Другие страны
    07:20

    Ким Чен Ын: КНДР будет строить по два эсминца в год

    Другие страны
    07:02

    Мать гази: Я никогда не теряла веру в то, что вернусь в Агдам

    Внутренняя политика
    07:00

    В Финляндии обсуждают отмену запрета на транзит ядерного оружия

    Другие
    Лента новостей