Эквадор объявил о высылке дипломатической миссии Кубы

Власти Эквадора объявили посла Кубы Басилио Гутьерреса и его дипломатический персонал персонами нон грата. Министерство иностранных дел страны дало им 48 часов на то, чтобы покинуть территорию Эквадора.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Министерство иностранных дел Кубы, в свою очередь, назвало это решение "произвольным и неоправданным", а также "недружественным и беспрецедентным актом", подрывающим исторические связи между странами. В Гаване полагают, что высылка может быть связана "с давлением со стороны США" накануне намеченного на 7 и 8 марта саммита в Майами с участием представителей 12 латиноамериканских государств.

По информации источников Reuters, эквадорские полицейские и военнослужащие патрулируют территорию возле кубинского посольства в Кито. Эквадор не уточнил, означает ли шаг с высылкой посла разрыв дипломатических отношений с Кубой. Официальных причин решения также озвучено не было, власти сославшись лишь на девятую статью Венской конвенции о дипломатических отношениях.