Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    Финансы
    • 05 марта, 2026
    • 09:12
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14%, до 1,9734 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,38%, до 2,1836 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9734

    100 российских рублей

    2,1836

    1 австралийский доллар

    1,1989

    1 белорусский рубль

    0,5961

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1159

    1 чешская крона

    0,0809

    1 китайский юань

    0,2467

    1 датская крона

    0,2641

    1 грузинский лари

    0,6234

    1 гонконгский доллар

    0,2174

    1 индийская рупия

    0,0186

    1 британский фунт

    2,2670

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1848

    1 швейцарский франк

    2,1785

    1 израильский шекель

    0,5527

    1 канадский доллар

    1,2454

    1 кувейтский динар

    5,5259

    100 казахстанских тенге

    0,3422

    1 катарский риал

    0,4662

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5123

    1 молдавский лей

    0,0981

    1 норвежская крона

    0,1763

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6075

    1 польский злотый

    0,4615

    1 румынский лей

    0,3875

    1 сербский динар

    0,0168

    1 сингапурский доллар

    1,3316

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4529

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3223

    1 Турецкая лира

    0,0386

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0387

    100 Японских йен

    1,0818

    1 Новозеландский доллар

    1,0078

    Золото

    8788,8300

    Серебро

    143,8009

    Платина

    3720,1185

    Палладий

    2865,3670
    курсы валют Центральный банк Азербайджана ЦБА
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.03.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:23

    В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током

    Происшествия
    09:23

    Цены на нефть подскочили более чем на 3%

    Энергетика
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    Финансы
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.03.2026)

    Финансы
    09:00

    Марко Тонегутти: Европе нужны дополнительные объемы газа из Азербайджана

    Энергетика
    08:54

    Цена на нефть превысила 84 доллара

    Энергетика
    08:47

    Intelligence Online: ЦРУ готовило операцию против руководства Ирана с 2025 года

    Другие страны
    08:34

    Власти Катара начали эвакуацию населения из домов неподалеку от американского посольства

    Другие страны
    08:22

    Движение транспорта в Баку затруднено в 15 направлениях

    Инфраструктура
    Лента новостей