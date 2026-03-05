Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)
- 05 марта, 2026
- 09:12
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,14%, до 1,9734 маната, а курс 100 российских рублей понизился на 0,38%, до 2,1836 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9734
|
100 российских рублей
|
2,1836
|
1 австралийский доллар
|
1,1989
|
1 белорусский рубль
|
0,5961
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1159
|
1 чешская крона
|
0,0809
|
1 китайский юань
|
0,2467
|
1 датская крона
|
0,2641
|
1 грузинский лари
|
0,6234
|
1 гонконгский доллар
|
0,2174
|
1 индийская рупия
|
0,0186
|
1 британский фунт
|
2,2670
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1848
|
1 швейцарский франк
|
2,1785
|
1 израильский шекель
|
0,5527
|
1 канадский доллар
|
1,2454
|
1 кувейтский динар
|
5,5259
|
100 казахстанских тенге
|
0,3422
|
1 катарский риал
|
0,4662
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5123
|
1 молдавский лей
|
0,0981
|
1 норвежская крона
|
0,1763
|
100 узбекских сомов
|
0,0140
|
100 пакистанских рупий
|
0,6075
|
1 польский злотый
|
0,4615
|
1 румынский лей
|
0,3875
|
1 сербский динар
|
0,0168
|
1 сингапурский доллар
|
1,3316
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4529
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3223
|
1 Турецкая лира
|
0,0386
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0387
|
100 Японских йен
|
1,0818
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0078
|
Золото
|
8788,8300
|
Серебро
|
143,8009
|
Платина
|
3720,1185
|
Палладий
|
2865,3670