CBA currency exchange rates (05.03.2026)
- 05 March, 2026
- 09:44
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.14% to 1.9734 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.38% to 2.1836 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9734
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1836
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1989
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5961
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4628
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1159
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0809
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2467
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2641
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6234
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2174
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0186
|
1 GBP (British pound)
|
2.2670
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1848
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1785
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5527
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2454
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5259
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3422
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4662
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0194
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5123
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.0981
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1763
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0140
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6075
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4615
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3875
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0168
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3316
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4529
|
1 SDR (IMF)
|
2.3223
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0386
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0387
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0818
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
1.0078
|
Gold (1 ounce)
|
8,788.8300
|
Silver (1 ounce)
|
143.8009
|
Platinum (1 ounce)
|
3,720.1185
|
Palladium (1 ounce)
|
2,865.3670