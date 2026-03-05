Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council
    Ilham Aliyev WUF13 US and Israel Operation Against Iran SGC Advisory Council

    CBA currency exchange rates (05.03.2026)

    Finance
    • 05 March, 2026
    • 09:44
    CBA currency exchange rates (05.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.14% to 1.9734 manats, and 100 Russian rubles fell by 0.38% to 2.1836 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9734

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1836

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1989

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5961

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1159

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0809

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2467

    1 DKK (Danish krone)

    0.2641

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6234

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2174

    1 INR (Indian rupee)

    0.0186

    1 GBP (British pound)

    2.2670

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1848

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1785

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5527

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2454

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5259

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3422

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4662

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5123

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.0981

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1763

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0140

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6075

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4615

    1 RON (Romanian leu)

    0.3875

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0168

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3316

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4529

    1 SDR (IMF)

    2.3223

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0386

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0387

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0818

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0078

    Gold (1 ounce)

    8,788.8300

    Silver (1 ounce)

    143.8009

    Platinum (1 ounce)

    3,720.1185

    Palladium (1 ounce)

    2,865.3670
    Central Bank currency exchange rates
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (05.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    Latest News

    10:52
    Photo

    1,317 citizens of 45 countries evacuated from Iran via Azerbaijan

    Domestic policy
    10:46
    Photo

    Train carrying diesel fuel, fertilizers departs from Azerbaijan's Bilajari station to Armenia

    Business
    10:38

    Iran denies firing missile toward Türkiye

    Region
    10:27

    HRANA: Death toll in Iran exceeds 1,110

    Region
    10:13
    Photo

    Amirbayov invites Germany to support demining in Azerbaijan's liberated lands

    Foreign policy
    10:05

    Air defense systems intercept two drones in western Israel

    Other countries
    10:03

    IDF launches new wave of strikes on Tehran

    Other countries
    09:47

    Gold prices rise amid conflict in Middle East

    Energy
    09:44

    CBA currency exchange rates (05.03.2026)

    Finance
    All News Feed