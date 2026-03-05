Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    CNN: Советники Трампа настаивают на скорейшем объявлении победы над Ираном

    • 05 марта, 2026
    • 01:49
    Американский лидер Дональд Трамп заявляет о готовности воевать вечно, однако некоторые его советники опасаются втягивания США в длительную войну и пытаются убедить его как можно скорее объявить победу над Ираном.

    Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

    Как отмечается, спустя пять дней боевых действий многие в окружении Трампа уже считают нужным выйти из конфликта. Американской администрации оказалось сложно заручиться должной поддержкой населения США в этом вопросе, отметили собеседники CNN. Кроме того, фондовый рынок пришел в состояние хаоса, цены на бензин растут, а число погибших американских военных, вероятно, будет увеличиваться. В связи с этим некоторые советники и близкие союзники президента пытаются убедить его сократить сроки военных действий и объявить о победе, как только это будет возможно, указывает телекомпания.

    "Это политический риск, - сказал CNN один из советников Трампа. - Давайте просто надеяться, что не случится чего-то по-настоящему плохого, потому что если это произойдет, начнутся проблемы".

