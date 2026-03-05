Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану
Другие страны
- 05 марта, 2026
- 02:47
Министры иностранных дел государств - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Евросоюза проведут срочную онлайн-встречу.
Как передает Report, об этом сообщил ССАГПЗ.
Как указано в сообщении ССАГПЗ, участие в совещании примет глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Основными темами переговоров станут "последствия иранской агрессии против стран - членов ССАГПЗ, серьезные события в регионе и их негативное влияние на весь мир".
По словам генерального секретаря ССАГПЗ Джасема аль-Будайви, совет стремится "подтолкнуть международное сообщество выполнить обязательства по прекращению войны".
