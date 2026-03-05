В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США Другие страны

Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану Другие страны

Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам Израиля В регионе

CNN: Советники Трампа настаивают на скорейшем объявлении победы над Ираном Другие страны

Пентагон не исключил участие НАТО в военной операции против Ирана Другие страны

США тратят на войну с Ираном 220 миллионов долларов в день В регионе

Трамп проведет встречу с лидерами ряда стран Латинской Америки Другие страны

Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили инцидент с иранской ракетой В регионе