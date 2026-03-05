Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 02:47
    Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану

    Министры иностранных дел государств - членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Евросоюза проведут срочную онлайн-встречу.

    Как передает Report, об этом сообщил ССАГПЗ.

    Как указано в сообщении ССАГПЗ, участие в совещании примет глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Основными темами переговоров станут "последствия иранской агрессии против стран - членов ССАГПЗ, серьезные события в регионе и их негативное влияние на весь мир".

    По словам генерального секретаря ССАГПЗ Джасема аль-Будайви, совет стремится "подтолкнуть международное сообщество выполнить обязательства по прекращению войны".

    страны Персидского залива экстренное заседание удар по Ирану
    Körfəz ölkələri və Aİ İranla bağlı təcili iclas keçirəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    03:09

    В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США

    Другие страны
    02:47

    Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану

    Другие страны
    02:14

    Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам Израиля

    В регионе
    01:49

    CNN: Советники Трампа настаивают на скорейшем объявлении победы над Ираном

    Другие страны
    01:14

    Пентагон не исключил участие НАТО в военной операции против Ирана

    Другие страны
    00:53

    США тратят на войну с Ираном 220 миллионов долларов в день

    В регионе
    00:09

    Трамп проведет встречу с лидерами ряда стран Латинской Америки

    Другие страны
    23:52

    Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили инцидент с иранской ракетой

    В регионе
    23:47

    Зеленский заявил о паузе в переговорах Украины, РФ и США

    Другие страны
    Лента новостей