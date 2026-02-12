İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Energetika
    • 12 fevral, 2026
    • 09:40
    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 1,06 ABŞ dolları və ya 1,49 % artaraq 72,2 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin aprel fyuçerslərinin qiyməti 73,12 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 1,13 ABŞ dolları və ya 1,65 % artaraq 69,78 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 31,65 %-dir.

    Azeri Light Brent Birja
    Цена азербайджанской нефти превысила $72
    Azerbaijani oil price in global market surpasses $72

    Son xəbərlər

    09:53

    Sumqayıt ev yanıb, bir nəfər ölüb

    Digər
    09:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:41

    Ötən il 1889 nasaz avtomobilin yolda qalması uzunmüddətli tıxaclara səbəb olub

    Hadisə
    09:40

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Energetika
    09:38

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilir

    Komanda
    09:38
    Foto

    Bolqarıstanda "Şuşa Parkı" salınacaq

    İnfrastruktur
    09:28

    Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb

    Hadisə
    09:15

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin rəqibləri bu gün bəlli olacaq

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti