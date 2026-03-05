Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США

    Другие страны
    • 05 марта, 2026
    • 03:09
    В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США

    Ведущий представитель Республиканской партии в Конгрессе США Майк Джонсон заявил накануне, что его не беспокоят экономические последствия американо-израильской войны с Ираном, которые могли бы затмить республиканские тезисы о доступности жизни на промежуточных выборах в ноябре.

    Как передает Report, об этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил агентству Reuters.

    По его словам, республиканцы последовательно придерживаются экономической повестки и будут делать это вплоть до ноября, отметив, что мировые события находятся вне контроля законодателей и с ними приходится разбираться по мере развития.

    По словам Джонсона, президент США Дональд Трамп осознает экономические риски и "поступает правильно".

    "Я не думаю, что мы могли бы ждать того, что происходит в Иране", - заключил Джонсон.

    Ты - Король

    Последние новости

    03:09

    В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США

    Другие страны
    02:47

    Страны Персидского залива и ЕС проведут экстренное совещание по Ирану

    Другие страны
    02:14

    Иранская армия нанесла ракетные удары по стратегическим объектам Израиля

    В регионе
    01:49

    CNN: Советники Трампа настаивают на скорейшем объявлении победы над Ираном

    Другие страны
    01:14

    Пентагон не исключил участие НАТО в военной операции против Ирана

    Другие страны
    00:53

    США тратят на войну с Ираном 220 миллионов долларов в день

    В регионе
    00:09

    Трамп проведет встречу с лидерами ряда стран Латинской Америки

    Другие страны
    23:52

    Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили инцидент с иранской ракетой

    В регионе
    23:47

    Зеленский заявил о паузе в переговорах Украины, РФ и США

    Другие страны
    Лента новостей