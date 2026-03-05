В Конгрессе отмахнулись от экономических рисков войны с Ираном накануне промежуточных выборов в США

Ведущий представитель Республиканской партии в Конгрессе США Майк Джонсон заявил накануне, что его не беспокоят экономические последствия американо-израильской войны с Ираном, которые могли бы затмить республиканские тезисы о доступности жизни на промежуточных выборах в ноябре.

Как передает Report, об этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил агентству Reuters.

По его словам, республиканцы последовательно придерживаются экономической повестки и будут делать это вплоть до ноября, отметив, что мировые события находятся вне контроля законодателей и с ними приходится разбираться по мере развития.

По словам Джонсона, президент США Дональд Трамп осознает экономические риски и "поступает правильно".

"Я не думаю, что мы могли бы ждать того, что происходит в Иране", - заключил Джонсон.