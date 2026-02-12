В Гусаре 33-летний мужчина скончался от отравления дымом

Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Происшествия
    • 12 февраля, 2026
    • 09:45
    В Гусаре 33-летний мужчина погиб в результате отравления дымом.

    Как сообщает Report, житель села Ашагы Легер Гусарского района Рамик Муслимов (1993 г.р.), проживавший один в частном доме, скончался от удушья едким дымом.

    По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание и плавление электрического обогревателя в спальне.

    По факту в прокуратуре Гусарского района проводится расследование.

