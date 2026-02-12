В Гусаре 33-летний мужчина скончался от отравления дымом
Происшествия
- 12 февраля, 2026
- 09:45
В Гусаре 33-летний мужчина погиб в результате отравления дымом.
Как сообщает Report, житель села Ашагы Легер Гусарского района Рамик Муслимов (1993 г.р.), проживавший один в частном доме, скончался от удушья едким дымом.
По предварительным данным, причиной трагедии стало возгорание и плавление электрического обогревателя в спальне.
По факту в прокуратуре Гусарского района проводится расследование.
Последние новости
10:18
Забастовка пилотов и бортпроводников Lufthansa привела к отмене сотен рейсов в ГерманииДругие страны
10:05
Фото
Видео
В Сумгайыте сгорел дом, есть погибшийПроисшествия
09:56
Фото
Азербайджан и Болгария подписали соглашение о создании парка "Шуша"Инфраструктура
09:50
Цена азербайджанской нефти превысила $72Энергетика
09:45
В Гусаре 33-летний мужчина скончался от отравления дымомПроисшествия
09:39
В Южной Корее 180 военных признаны соучастниками попытки ввести военное положениеДругие страны
09:23
Два человека погибли в результате ДТП в АрменииВ регионе
09:12
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.02.2026)Финансы
09:10