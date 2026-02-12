İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb

    Hadisə
    • 12 fevral, 2026
    • 09:28
    Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb

    Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Müslümov Ramik Carulla oğlu tək yaşadığı Qusar rayonunun Aşağı Ləgər kəndində yerləşən fərdi evin yataq otağında elektrikli qızdırıcının yanaraq əriməsi nəticəsində kəskin qoxulu tüstüdən yatdığı yerdə boğularaq ölüb.

    Faktla bağlı Qusar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

    Qusar tüstüdən zəhərlənmə Prokurorluq
    В Гусаре 33-летний мужчина скончался от отравления дымом

    Son xəbərlər

    09:53

    Sumqayıt ev yanıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:41

    Ötən il 1889 nasaz avtomobilin yolda qalması uzunmüddətli tıxaclara səbəb olub

    Hadisə
    09:40

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Energetika
    09:38

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilir

    Komanda
    09:38
    Foto

    Bolqarıstanda "Şuşa Parkı" salınacaq

    İnfrastruktur
    09:28

    Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb

    Hadisə
    09:15

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin rəqibləri bu gün bəlli olacaq

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti