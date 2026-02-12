Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb
Hadisə
- 12 fevral, 2026
- 09:28
Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, 1993-cü il təvəllüdlü Müslümov Ramik Carulla oğlu tək yaşadığı Qusar rayonunun Aşağı Ləgər kəndində yerləşən fərdi evin yataq otağında elektrikli qızdırıcının yanaraq əriməsi nəticəsində kəskin qoxulu tüstüdən yatdığı yerdə boğularaq ölüb.
Faktla bağlı Qusar rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
09:53
Sumqayıt ev yanıb, bir nəfər ölübHadisə
09:50
Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu baş tutacaqKomanda
09:41
Ötən il 1889 nasaz avtomobilin yolda qalması uzunmüddətli tıxaclara səbəb olubHadisə
09:40
Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçibEnergetika
09:38
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilirKomanda
09:38
Foto
Bolqarıstanda "Şuşa Parkı" salınacaqİnfrastruktur
09:28
Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölübHadisə
09:15
UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin rəqibləri bu gün bəlli olacaqFutbol
09:00