İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Yetkinlik yaşına çatmayanı oğurlayıb girov saxlamaqda ittiham edilənlərə hökm oxunub

    • 16 mart, 2026
    Yetkinlik yaşına çatmayanı oğurlayıb girov saxlamaqda ittiham edilənlərə hökm oxunub

    Adam oğurluğunda təqsirləndirilən Ağa Tarverdiyev 11 il, Nurlan Zeynalov və Ruslan Məmmədov 11 il 6 ay, Fazil Hacıyev isə 5 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum ediliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində elan olunub.

    Qeyd edək ki, onlar əlbir olaraq yetkinlik yaşına çatmayan şəxsi oğurlayıb qanunsuz girov saxlamaqla, azad edilməsi müqabilində yaxınlarından pul tələb etməkdə ittiham olunurlar.

    Təqsirləndirilən şəxslər Cinayət Məcəlləsinin 144.3-cü (adam oğurluğu, yetkinlik yaşına çatmayan şəxs barəsində törədildikdə), 182.2.1-ci (hədə-qorxu ilə tələb etmə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə) və 234.1-ci (satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri və ya psixotrop maddələri xeyli miqdarda əldə etmə və saxlama) maddələri ilə ittiham edilirlər.

    В Баку вынесен приговор по делу о похищении несовершеннолетнего

