В Баку вынесен приговор по делу о похищении несовершеннолетнего: четверо обвиняемых получили от 5,5 до 11,5 года лишения свободы.

Как сообщает Report, соответствующий приговор оглашен на сегодняшнем заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Согласно решению суда, Ага Тарвердиев приговорен к 11 годам лишения свободы, Нурлан Зейналов и Руслан Мамедов - к 11 годам 6 месяцам, а Фазил Гаджиев - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что обвиняемые действовали по предварительному сговору: они похитили несовершеннолетнего, незаконно удерживали его в качестве заложника и требовали деньги у родственников за его освобождение.

Им были предъявлены обвинения по статьям 144.3 (похищение человека, совершенное в отношении несовершеннолетнего), 182.2.1 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 234.1 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств или психотропных веществ в значительном размере без цели сбыта) Уголовного кодекса Азербайджана.