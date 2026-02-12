Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2026)

    Финансы
    • 12 февраля, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    69,76

    0,44

    8,91

    WTI (долл/барр)

    65,02

    0,52

    7,60

    Золото (долл/унция)

    5 077,60

    - 4,60

    736,50

    Индексы

    Dow-Jones

    50 121,40

    - 66,74

    2 058,11

    S&P 500

    6 941,47

    - 0,34

    95,97

    Nasdaq

    23 066,47

    - 36,00

    - 175,52

    Nikkei

    57 841,52

    190,98

    7 502,04

    Dax

    24 856,15

    - 131,70

    365,74

    FTSE 100

    10 472,11

    118,27

    540,73

    CAC 40 INDEX

    8 313,24

    - 14,64

    163,74

    Shanghai Composite

    4 132,89

    2,63

    164,05

    Bist 100

    13 787,82

    - 9,22

    2 526,30

    RTS

    1 121,69

    12,74

    7,56

    Валюта

    USD/EUR

    1,1861

    - 0,0048

    0,0116

    USD/GBP

    1,3621

    - 0,0041

    0,0148

    JPY/USD

    152,7700

    - 0,6400

    - 3,6800

    RUB/USD

    77,3239

    0,0562

    - 1,4261

    TRY/USD

    43,6413

    0,0066

    0,6851

    CNY/USD

    6,9029

    -0,0083

    - 0,0861
    ключевые показатели индексы валюта
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.02.2026)
