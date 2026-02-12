Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2026)
Финансы
- 12 февраля, 2026
- 09:07
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
69,76
|
0,44
|
8,91
|
WTI (долл/барр)
|
65,02
|
0,52
|
7,60
|
Золото (долл/унция)
|
5 077,60
|
- 4,60
|
736,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
50 121,40
|
- 66,74
|
2 058,11
|
S&P 500
|
6 941,47
|
- 0,34
|
95,97
|
Nasdaq
|
23 066,47
|
- 36,00
|
- 175,52
|
Nikkei
|
57 841,52
|
190,98
|
7 502,04
|
Dax
|
24 856,15
|
- 131,70
|
365,74
|
FTSE 100
|
10 472,11
|
118,27
|
540,73
|
CAC 40 INDEX
|
8 313,24
|
- 14,64
|
163,74
|
Shanghai Composite
|
4 132,89
|
2,63
|
164,05
|
Bist 100
|
13 787,82
|
- 9,22
|
2 526,30
|
RTS
|
1 121,69
|
12,74
|
7,56
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1861
|
- 0,0048
|
0,0116
|
USD/GBP
|
1,3621
|
- 0,0041
|
0,0148
|
JPY/USD
|
152,7700
|
- 0,6400
|
- 3,6800
|
RUB/USD
|
77,3239
|
0,0562
|
- 1,4261
|
TRY/USD
|
43,6413
|
0,0066
|
0,6851
|
CNY/USD
|
6,9029
|
-0,0083
|
- 0,0861
