İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Cey Di Vensin Azərbaycana səfəri XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.02.2026)

    Maliyyə
    • 12 fevral, 2026
    • 08:57
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.02.2026)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    69,76

    0,44

    8,91

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,02

    0,52

    7,60

    Qızıl (dollar/unsiya)

    5 077,60

    - 4,60

    736,50

    İndekslər

    Dow-Jones

    50 121,40

    - 66,74

    2 058,11

    S&P 500

    6 941,47

    - 0,34

    95,97

    Nasdaq

    23 066,47

    - 36,00

    - 175,52

    Nikkei

    57 841,52

    190,98

    7 502,04

    Dax

    24 856,15

    - 131,70

    365,74

    FTSE 100

    10 472,11

    118,27

    540,73

    CAC 40 INDEX

    8 313,24

    - 14,64

    163,74

    Shanghai Composite

    4 132,89

    2,63

    164,05

    Bist 100

    13 787,82

    - 9,22

    2 526,30

    RTS

    1 121,69

    12,74

    7,56

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1861

    - 0,0048

    0,0116

    USD/GBP

    1,3621

    - 0,0041

    0,0148

    JPY/USD

    152,7700

    - 0,6400

    - 3,6800

    RUB/USD

    77,3239

    0,0562

    - 1,4261

    TRY/USD

    43,6413

    0,0066

    0,6851

    CNY/USD

    6,9029

    -0,0083

    - 0,0861
    Beynəlxalq əmtəə valyuta bazarları fond
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.02.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.02.2026)

    Son xəbərlər

    09:53

    Sumqayıtda ev yanıb, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    09:50

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XVII turun daha bir oyunu baş tutacaq

    Komanda
    09:41

    Ötən il 1889 nasaz avtomobilin yolda qalması uzunmüddətli tıxaclara səbəb olub

    Hadisə
    09:40

    Azərbaycan neftinin qiyməti 72 dolları keçib

    Energetika
    09:38

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIII tura start verilir

    Komanda
    09:38
    Foto

    Bolqarıstanda "Şuşa Parkı" salınacaq

    İnfrastruktur
    09:28

    Qusarda 33 yaşlı kişi tüstüdən boğularaq ölüb

    Hadisə
    09:15

    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisinin rəqibləri bu gün bəlli olacaq

    Futbol
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (12.02.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti