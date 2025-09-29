İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Məhkəmə Mutvalı Şıxlinskinin həbsini qüvvədə saxlayıb

    Region
    • 29 sentyabr, 2025
    • 19:32
    Məhkəmə Mutvalı Şıxlinskinin həbsini qüvvədə saxlayıb

    Rusiyanın Sverdlovsk Vilayət Məhkəməsi Ural diyarındakı Azərbaycan diasporunun keçmiş rəhbəri Şahin Şıxlinskinin oğlu Mutvalı Şıxlinskinin həbsinə dair qərarı qüvvədə saxlayıb.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, təqsirləndirilən şəxs Yekaterinburqun Verx-İsetski rayon məhkəməsinin çıxardığı həbs qərarından apellyasiya şikayəti verib.

    M.Şıxlinski bu il dekabrın 14-dək istintaq təcridxanasında qalacaq. O, polis əməkdaşına qarşı zorakılıq tətbiq etməkdə (Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 318-ci maddəsinin 2-ci bəndi) ittiham olunur.

    Суд оставил в силе решение об аресте Мутвалы Шыхлински

