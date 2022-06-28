О нас

Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.
В регионе
28 июня 2022 г. 17:06
Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".

"Первомайский районный суд Бишкека постановил признать невиновным Алмазбека Атамбаева в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года и оправдать его за отсутствием состава преступления", - заявил судья Убайдулла Сатимкулов, зачитывая приговор.

Меру пресечения Атамбаеву в виде заключения под стражу изменили на домашний арест.

Суд также оправдал советника экс-президента Атамбаева Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова, телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева.

Гособвинитель просил назначить Атамбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов
28 июня 2022 г. 17:46
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
Цель Азербайджана - возвращение в свои дома бывших вынужденных переселенцев
28 июня 2022 г. 17:12
Азербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
ФотоАзербайджанская делегация обсудила перспективы развития сотрудничества с UN-Habitat
28 июня 2022 г. 16:20
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении
28 июня 2022 г. 14:02
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
Завтра первая группа паломников из Азербайджана отправится для совершения хаджа
28 июня 2022 г. 11:46
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
Черноморский банк торговли и развития может снова выпустить облигации в манатах
24 июня 2022 г. 16:31
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
ГНФАР: Сокращение трансфертов в госбюджет не повлияет на финансирование проектов
23 июня 2022 г. 16:37
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
Глава Минсельхоза: Румыния готова делиться с Азербайджаном новыми технологиями
23 июня 2022 г. 16:30
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
Nordic Investment Bank готов оказать прямую финансовую поддержку Азербайджану
23 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi