Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.
Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".
"Первомайский районный суд Бишкека постановил признать невиновным Алмазбека Атамбаева в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года и оправдать его за отсутствием состава преступления", - заявил судья Убайдулла Сатимкулов, зачитывая приговор.
Меру пресечения Атамбаеву в виде заключения под стражу изменили на домашний арест.
Суд также оправдал советника экс-президента Атамбаева Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова, телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева.
Гособвинитель просил назначить Атамбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.