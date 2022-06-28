Суд Бишкека оправдал Атамбаева по делу о беспорядках осенью 2020 года

Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.

Суд оправдал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по делу об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года.

Как передает Report, об этом сообщил "Интерфакс".

"Первомайский районный суд Бишкека постановил признать невиновным Алмазбека Атамбаева в организации массовых беспорядков в Бишкеке в октябре 2020 года и оправдать его за отсутствием состава преступления", - заявил судья Убайдулла Сатимкулов, зачитывая приговор.

Меру пресечения Атамбаеву в виде заключения под стражу изменили на домашний арест.

Суд также оправдал советника экс-президента Атамбаева Фарида Ниязова, экс-заместителя министра внутренних дел страны Курсана Асанова, телохранителя Атамбаева Каната Сагымбаева.

Гособвинитель просил назначить Атамбаеву наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима.