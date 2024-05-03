Масацугу Асакава: При поддержке АБР Грузия становится региональным хабом

При поддержке Азиатского банка развития Грузия становится региональным хабом.

При поддержке Азиатского банка развития (АБР) Грузия становится региональным хабом.

Как передает корреспондент Report из Тбилиси, об этом президент АБР Масацугу Асакава заявил на пресс-конференции в рамках 57-го ежегодного собрания АБР в столице Грузии.

"Региональное сотрудничество Грузии высоко оценивается. Очень важно, чтобы мы строили справедливые партнерские отношения",- сказал он.

По словам Асакава, стратегия АБР по страновому партнерству с Грузией включает три основных направления: экономическое развитие, социальное развитие и человеческий капитал и развитие государственного управления.

Президент АБР призвал серьезно думать об усилиях по региональному сотрудничеству.