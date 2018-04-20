Суд арестовал одного из главных ереванских активистов

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Суд общей юрисдикции Еревана принял решение о двухмесячном аресте активиста Тиграна Мазманяна.

Как передает Report ссылаясь на армянские СМИ, несмотря на то, что пять депутатов парламентской фракции блока «Выход» представили гарантии для Мазманяна, а глава фракции Никол Пашинян заявил о личной ответственности за инцидент в здании Госрадио, суд решил взять под стражу Мазманяна.

Ему предъявлено обвинение по статье 225, ч.2, ему грозит наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Его адвокат Ара Карагезян назвал решение суда незаконным. Задержанному по тому же делу 16-летнему Эрику Хачатряну обвинения пока не предъявлены.

Мазманян и Хачатрян подозревались в участии в беспорядках у здания Госрадио.