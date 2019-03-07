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Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтикой - ВИДЕО

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата самолета-разведчика США над Балтикой, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве рассказали, что российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали самолет, который приближается к границам страны.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — сообщили в Миноброны России.

В ведомстве добавили, что американский борт был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135.

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