    Страсбургский суд обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро компенсации

    В регионе
    • 14 октября, 2025
    • 14:46
    Сегодня Страсбургский суд огласил решение о компенсации по делу "Грузия против России: так называемая продолжающаяся оккупация".

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится заявлении Минюста страны.

    Согласно решению, Россия обязана выплатить Грузии более 253 млн евро в качестве компенсации.

    В заявлении говорится, что суд рассмотрел сложную правовую позицию и представленные правительством Грузии доказательства и в результате обязал Российскую Федерацию выплатить 253,018 млн евро в качестве компенсации более чем 29 тыс. пострадавшим гражданам Грузии.

    Минюст страны отмечает, что хотя Российская Федерация больше не является членом Совета Европы, она по-прежнему юридически обязана обеспечивать исполнение его решений и обязана платить штраф за каждый пропущенный день.

    Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidir

