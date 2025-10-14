İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidir

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 13:43
    Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidir

    Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi (AİHM) "Gürcüstan Rusiyaya qarşı: İşğalın davamı" adlı iş üzrə Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Ədliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Məlumatda bildirilib ki, qərara əsasən, Rusiya Federasiyası Gürcüstana 253 milyon avrodan çox təzminat ödəməlidir.

    Nazirlikdən qeyd olunub ki, AİHM Gürcüstan hökumətinin təqdim etdiyi sübutları və hüquqi mövqeyi tam şəkildə qəbul edib. Qərara əsasən, 29 mindən çox Gürcüstan vətəndaşı dəymiş ziyana görə təzminat alacaq.

    Qurumun məlumatında qeyd olunur ki, bu qərar Rusiyaya qarşı qazanılmış əvvəlki məhkəmə işlərinin məntiqi davamıdır. Xüsusilə, "Gürcüstan Rusiyaya qarşı (I)" işi üzrə etnik gürcülərin deportasiyasına görə Rusiya 10 milyon avro, "Gürcüstan Rusiyaya qarşı (II)" işi – 2008-ci il avqust müharibəsinə görə isə 130 milyon avro ödəməyə məhkum edilmişdi.

    Ədliyyə Nazirliyi vurğulayıb ki, Rusiya artıq Avropa Şurasının üzvü olmasa da, Strasburq Məhkəməsinin qərarlarını icra etməyə hüquqi cəhətdən borcludur və onların yerinə yetirilməməsi hər gün üçün cərimə ilə nəticələnir.

    Nazirlik bu qərarı "tarixi ədalətin bərpası" adlandıraraq, Gürcüstan dövlət qurumlarına təşəkkür edib və ölkə vətəndaşlarını qələbə münasibətilə təbrik edib.

    Gürcüstan Rusiya Avropa Məhkəməsi təzminat

    Son xəbərlər

    13:54

    "Bank VTB Azərbaycan"ın depozit portfeli 7 %-ə yaxın azalıb

    Maliyyə
    13:53

    SOCAR Qazaxıstanda "Dunqa" yatağının işlənməsi layihəsinə daxil ola bilər - EKSKLÜZİV

    Energetika
    13:47

    Maksim Medvedev: "Azərbaycan millisinin belə oyununu nadir hallarda görmüşük"

    Futbol
    13:43

    Kanadanın XİN başçısı Çinə səfər edəcək

    Digər ölkələr
    13:43

    Avropa Məhkəməsi Gürcüstanın xeyrinə qərar çıxarıb, Rusiya 253 milyon avro təzminat ödəməlidir

    Region
    13:41

    Brüsselin ən böyük aeroportu ümummilli tətil səbəbindən iflic olub

    Digər ölkələr
    13:33

    Gürcüstanda etiraz aksiyalarının tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik ediləcək

    Region
    13:29

    "Azər-Türk Bank"a yeni Baş risk inzibatçısı təyin edilib

    Maliyyə
    13:27

    Rusiyalı üçqat olimpiya çempionu vəfat edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti