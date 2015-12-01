Страны ГУАМ обсудили сотрудничество в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 13-е заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям (РГЧС), в котором приняли участие представители национальных органов по чрезвычайным ситуациям государств-членов ГУАМ, а также представители Секретариата ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу организации, делегации обменялись информацией о мероприятиях государств-членов ГУАМ в сфере предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, сотрудничестве с другими государствами и международными организациями.

В частности, Стороны обменялись информацией о проводимых международных учениях, а также о возможностях национальных структур по реагированию на чрезвычайные ситуации.

РГЧС рассмотрела и утвердила отчет о выполнении Плана работы в 2015 году и План работы на 2016 год.

Стороны договорились провести очередное заседание РГЧС в мае 2016 года, дополнительно уточнив точную дату и место его проведения по дипломатическим каналам.