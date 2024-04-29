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Столтенберг: Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО

Столтенберг: Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО.
В регионе
29 апреля 2024 г. 17:38
Столтенберг: Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО

Украина находится на "необратимом пути" к вступлению в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции во время необъявленного визита в Киев.

"Работа, которую мы проделываем, ставит Украину на необратимый путь к членству в НАТО", - сказал он.

Столтенберг отметил, что к саммиту, который пройдет 9-11 июля, страны альянса не смогут договориться о приглашении Киева в альянс.

"Нам нужен консенсус, нужно, чтобы все 32 члена НАТО согласились. Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, что приближаем Украину к НАТО", - сказал он.

Генсек в очередной раз подчеркнул, что Украина станет членом НАТО и это только вопрос времени.

"Поверьте мне, мы работаем над этим усердно. Место Украины - в НАТО", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Yens Stoltenberq: Ukrayna NATO-ya üzv olmaq yolundadır

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