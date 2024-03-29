Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов

Коллективное стремление западных стран участвовать в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном может усилить региональную нестабильность, оказывая пагубное влияние на Азербайджан и соседние государства.

Коллективное стремление западных стран участвовать в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном может усилить региональную нестабильность, оказывая пагубное влияние на Азербайджан и соседние государства.

Об этом Report сказал политолог из Сербии Стефан Антич.

По его словам, это связано с тем, что такие страны как США, Франция, Греция преследуют собственные интересы в регионе.

"Иностранные посредники или сторонние лица, участвующие в мирных переговорах, часто ставят свои собственные интересы выше интересов тех, кому они хотят помочь в достижении соглашения. Азербайджан уже имеет "богатый опыт" в этом вопросе", - сказал он.

Антич подчеркнул, что, учитывая растущую геополитическую напряженность и продолжающуюся борьбу за сохранение своего доминирования в различных регионах мира, он сомневается в способности или желании Запада выступать в качестве полезного партнера для Армении.

"Уязвимость Армении перед лицом поражения делает ее восприимчивой к эксплуатации западными державами. А исключение азербайджанских представителей из предстоящих в апреле американо-армянских "консультаций" вызывает опасения по поводу углубления зависимости Армении от Запада, что грозит переходом Южного Кавказа в регион многоуровневого геополитического соперничества", - подчеркнул он.

Подводя итоги, политолог отметил, что хотя официальный Ереван может считать, что "замена одной зависимости на другую" может принести Армении больше безопасности, диалог с соседями и региональное сотрудничество обещает принести куда более существенные результаты.