Стало известно число исторических памятников, пострадавших от авиаударов в Иране

В результате ударов США и Израиля в Иране повреждены по меньшей мере 130 музеев, исторических зданий и объектов культурного наследия.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в Комитете по туризму и культурному наследию Городского совета Тегерана.

Согласно информации, в различных провинциях Ирана как минимум 130 музеев, исторических зданий и культурных объектов подверглись прямым ударам США и Израиля и получили повреждения.

Отмечается, что только в Тегеране атакам подверглись 66 памятников.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля.