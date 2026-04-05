Стало известно число исторических памятников, пострадавших от авиаударов в Иране

Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    В регионе
    • 05 апреля, 2026
    • 14:02
    В результате ударов США и Израиля в Иране повреждены по меньшей мере 130 музеев, исторических зданий и объектов культурного наследия.

    Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщили в Комитете по туризму и культурному наследию Городского совета Тегерана.

    Согласно информации, в различных провинциях Ирана как минимум 130 музеев, исторических зданий и культурных объектов подверглись прямым ударам США и Израиля и получили повреждения.

    Отмечается, что только в Тегеране атакам подверглись 66 памятников.

    Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана исторические памятники
    İranda hava hücumuna məruz qalan tarixi abidələrin sayı açıqlanıb
    At least 130 cultural sites damaged by airstrikes in Iran

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей