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Стали известны подробности встречи глав МИД Турции и Ирана

Стали известны подробности встречи глав МИД Турции и Ирана Стали известны подробности встречи министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейна Амира Абдуллахиана с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
В регионе
27 июня 2022 г. 21:30
Стали известны подробности встречи глав МИД Турции и Ирана

Стали известны подробности встречи министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейна Амира Абдуллахиана с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я принял министра иностранных дел Амир Абдуллахиана, находящегося с первым визитом в Турции. Обсуждены вопросы подготовки к заседанию Совета сотрудничества высокого уровня. Наши торговые отношения развиваются, скоро будет созвана Совместная экономическая комиссия. Мы будем и дальше развивать региональное сотрудничество", - сказал турецкий дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Фото Türkiyə və İranın XİN başçılarının görüşünün təfərrüatları açıqlanıb

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