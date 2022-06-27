Стали известны подробности встречи глав МИД Турции и Ирана

Стали известны подробности встречи министра иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейна Амира Абдуллахиана с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.
Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в своем
"Я принял министра иностранных дел Амир Абдуллахиана, находящегося с первым визитом в Турции. Обсуждены вопросы подготовки к заседанию Совета сотрудничества высокого уровня. Наши торговые отношения развиваются, скоро будет созвана Совместная экономическая комиссия. Мы будем и дальше развивать региональное сотрудничество", - сказал турецкий дипломат.