    США выделяют Министерству обороны Грузии более $10 млн

    В регионе
    • 24 декабря, 2025
    • 15:45
    США выделяют Министерству обороны Грузии более $10 млн

    Правительство США выделит Министерству обороны Грузии грант на сумму свыше $10,4 млн.

    Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал соответствующий документ.

    Средства гранта будут направлены на укрепление обороноспособности Грузии и улучшение технического обеспечения грузинской армии.

    США Грузия грант для Министерства обороны
    ABŞ Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinə 10,4 milyon dollardan çox qrant ayırır
    US to provide over $10.4M grant to Georgia's Defense Ministry

    Последние новости

    17:02
    Фото

    Азербайджан и Турция обсудили укрепление религиозных связей

    Внутренняя политика
    16:57

    Участники II Форума религиозных деятелей направили обращение президенту Ильхаму Алиеву

    Религия
    16:54
    Фото

    В Баку прошел II Форум религиозных деятелей - ОБНОВЛЕНО

    Религия
    16:48

    ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму

    Другие страны
    16:32
    Видео

    Снявшие неэтичное видео на Аллее шехидов туристы получили тюремный срок

    Происшествия
    16:22

    Эрдоган поздравил президента Азербайджана с днем рождения

    Внешняя политика
    16:18
    Фото

    В Баку состоялась дискуссия о роли религиозных общин в социальном и духовном развитии женщин

    Религия
    16:13
    Видео

    Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL

    Медиа
    16:08

    Инфекционист опроверг слухи о распространении нового вируса в Азербайджане

    Здоровье
