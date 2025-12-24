США выделяют Министерству обороны Грузии более $10 млн
- 24 декабря, 2025
- 15:45
Правительство США выделит Министерству обороны Грузии грант на сумму свыше $10,4 млн.
Как сообщает грузинское бюро Report, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе подписал соответствующий документ.
Средства гранта будут направлены на укрепление обороноспособности Грузии и улучшение технического обеспечения грузинской армии.
