ABŞ Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinə 10,4 milyon dollardan çox qrant ayırır
Region
- 24 dekabr, 2025
- 15:04
Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) hökuməti Gürcüstanın Müdafiə Nazirliyinə ümumi dəyəri 10,4 milyon dollardan çox olan qrant ayıracaq.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, müvafiq qərarla bağlı ölkənin Baş naziri İrakli Kobaxidze ABŞ hökuməti tərəfindən Müdafiə Nazirliyinə ayrılan qrantların təsdiqlənməsini nəzərdə tutan hökumət fərmanını imzalayıb.
Qeyd edək ki, sözügedən qrantlar Gürcüstanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə və texniki təminatın yaxşılaşdırılmasına yönəlib.
Son xəbərlər
15:38
Rəy
Ermənistanda Qazaxıstan taxılına qarşı qara piar – Rusiyayönlülərin Paşinyana yeni təzyiq aləti - ŞƏRHAnalitika
15:36
İsrail Prezidenti İlham Əliyevə doğum günü münasibətilə zəng edibXarici siyasət
15:29
Foto
Prokurorluq əməkdaşları "Gülçöhrə və Əsgər" tamaşasını izləyiblərMədəniyyət siyasəti
15:25
London klubları türkiyəli futbolçunu heyətə qatmaqda maraqlıdırFutbol
15:24
Növbəti iki gündə rayonlarda hava şəraiti qeyri-sabit olacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
15:19
Mediasiya Şurası dinlərarası münaqişələrin həlli ilə bağlı təklif edilən layihələri qəbul etməyibDin
15:19
İsrail Livana hava zərbələri endiribDigər ölkələr
15:16
Nazirlik rəsmisi: Azərbaycanda yeni virusun yayılması barədə iddialar doğru deyilSağlamlıq
15:15